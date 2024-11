Puglia, scontro a un incrocio vicino centro commerciale, muore sul colpo Anna Tarantino

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una collisione frontale tra due vetture sulla statale 275, in territorio di Surano, è costata la vita ad Anna Tarantino, 69enne alla guida di una delle auto coinvolte.

Incidente mortale a Surano: perde la vita una donna

Un altro grave incidente ha colpito il Basso Salento nella serata di ieri, con un esito fatale per Anna Tarantino, 69 anni. Il sinistro si è verificato sulla statale 275, all’altezza di un incrocio semaforico vicino al centro commerciale Gulliver, in territorio di Surano. L’impatto è avvenuto tra una Dacia Duster, guidata dalla vittima, e una Fiat Bravo.

La dinamica dell’incidente

La collisione è avvenuta in un punto di intersezione pericoloso, con la Dacia Duster che, secondo i primi rilievi, stava uscendo dalla direttrice di Ruffano in direzione Spongano, mentre la Fiat Bravo transitava in direzione Maglie. Il violento scontro ha spinto la Duster contro il semaforo dell’incrocio, facendola finire fuori strada. Nonostante il tempestivo intervento del 118 e i tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare, a causa delle gravi lesioni riportate.

Soccorsi e interventi

I soccorsi, giunti prontamente con un’ambulanza e un’auto medica, non sono riusciti a salvare la vita di Anna Tarantino. Il conducente della Fiat Bravo, invece, ha riportato solo contusioni ed è stato assistito per un forte stato di shock. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase e i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per chiarire le cause e la dinamica precisa del tragico incidente.

Ennesimo incidente sulla statale 275

L’area della statale 275, scenario di numerosi incidenti, torna ancora una volta al centro dell’attenzione per un sinistro mortale. Le autorità locali e i cittadini continuano a richiedere maggiore sicurezza su questo tratto stradale, che si è rivelato pericoloso in più occasioni.