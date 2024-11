Puglia, coppia scende dall’auto per un guasto, la donna viene investita da un’auto pirata, muore sul colpo davanti al marito impotente

0 Condivisioni Facebook Twitter

Anna Caroppo, 70 anni, è stata travolta mortalmente da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. Il marito ha assistito alla tragedia.

Il dramma lungo la provinciale 62

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Minervino di Lecce nella serata di ieri, quando Anna Caroppo, 70enne residente nella frazione di Specchia Gallone, è stata investita e uccisa da un’auto in fuga. La donna, assieme al marito, era costretta a camminare lungo la provinciale 62 in seguito a un guasto della loro auto.

Una scena devastante per il marito

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia aveva lasciato l’auto in panne e stava procedendo a piedi verso casa, a circa un chilometro e mezzo dal centro abitato. Intorno alle 18, un veicolo in transito ha colpito la donna da dietro, facendola balzare in avanti. Il marito, pochi passi avanti, ha assistito alla scena, rimanendo impietrito e incapace di soccorrerla. Alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato il 118, ma per Anna Caroppo non c’è stato nulla da fare.

Il pirata della strada non si ferma

L’auto investitrice non si è fermata dopo l’impatto e ha proseguito la marcia, lasciando la vittima senza assistenza. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi e avviare le ricerche del responsabile, che potrebbe non aver visto la coppia a causa della scarsa visibilità su quel tratto di strada buia. Le indagini proseguono nel tentativo di identificare l’auto, anche se, data la zona priva di telecamere, le ricerche appaiono difficoltose.

La comunità sconvolta e l’appello del sindaco

Il sindaco Antonio Marte ha raggiunto il luogo della tragedia esprimendo cordoglio e sostegno alla famiglia. Intanto, la comunità locale, ancora scossa, spera che il responsabile si faccia avanti per rispondere di quanto accaduto.