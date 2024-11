La risposta pungente di Selvaggia Lucarelli a Katia Ricciarelli, “Non è stata mai invitata a Ballando”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La presenza di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle suscita polemiche, con reazioni pungenti di Katia Ricciarelli e risposte sarcastiche della giudice sui social.

Ricciarelli provoca, Lucarelli risponde

Durante lo spazio di Domenica In dedicato a Ballando con le stelle, il nome di Selvaggia Lucarelli è stato menzionato indirettamente da Katia Ricciarelli, ospite di Mara Venier. La cantante lirica ha lanciato una frecciata a Guillermo Mariotto: “Non che stare vicino a quella lì ti ha fatto male?”, aggiungendo di aver rifiutato l’invito a Ballando proprio per la presenza della Lucarelli in giuria.

La provocazione non è passata inosservata sui social, dove la stessa Lucarelli ha risposto ironicamente: “Disse quella che si è fatta il giro di tutti i reality facendosi esaminare da opinionisti e televoto”. Inoltre, la giudice ha smentito l’affermazione di Ricciarelli, rivelando che quest’ultima, a quanto le risulta, non è mai stata invitata a partecipare al programma.

La questione del “potere” di Lucarelli a Ballando

Selvaggia Lucarelli ha reagito anche ad alcune affermazioni circolate sui social riguardo al suo presunto potere nel programma, condividendo nelle sue storie Instagram il commento di un utente: “Moltissime persone rifiutano Ballando per via della Lucarelli, praticamente comanda quasi tutto lei”.

La giudice ha risposto in tono ironico: “Se vengono invitate e rifiutano perché hanno paura di una giuria che vota con delle palette di legno in un programma di intrattenimento, cosa comanderei io?”.

Lucarelli ironizza sul “potere” che le viene attribuito

Ad un ulteriore commento sul suo presunto potere, la Lucarelli ha risposto con sarcasmo: “Parlate con un linguaggio che mi aspetto da qualche esponente di un clan mafioso e manco ve ne accorgete… Tutti ‘sti commenti sul mio potere mi fanno sentire la regina dell’universo. Grazie, era ora che qualche donna si prendesse questo spazio mediatico”.