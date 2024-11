Francesca muore a 17 anni per un incidente con la sua moto, “Stava organizzando la sua festa di compleanno”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Francesca R., 17 anni, studentessa del liceo artistico di Maratea e appassionata di motori, muore in un drammatico incidente mentre era in sella alla sua moto.

L’incidente sulla statale, un dolore per la comunità

La comunità di Tortora è in lutto per la scomparsa di Francesca R., una giovane di 17 anni che domenica 3 novembre ha perso la vita in un incidente stradale mentre rientrava in moto. Erano circa le 19 quando, per cause ancora da chiarire, la ragazza si è scontrata con due automobili lungo la statale. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi e il trasferimento all’ospedale di Praia a Mare, le gravi ferite riportate non le hanno lasciato scampo.

Il sogno dei 18 anni si interrompe tragicamente

Francesca avrebbe compiuto 18 anni a fine mese e stava organizzando una festa per celebrare il traguardo. Appassionata di arte e motori, era molto conosciuta sia a Tortora che a Maratea, dove frequentava il liceo artistico. La sua scomparsa ha scosso profondamente l’intera comunità scolastica, che sui social ha espresso cordoglio: “Abbiamo perso un prezioso tocco di colore”, si legge nell’omaggio pubblicato dall’istituto.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava tornando da una giornata trascorsa con amici a Praia a Mare. Poco prima di immettersi sulla statale, nei pressi dello svincolo per la località Foresta, la sua moto ha impattato violentemente con due veicoli in transito. Gli occupanti delle auto sono rimasti feriti, ma non in modo grave.

Il cordoglio dei sindaci di Tortora e Praia a Mare

Il sindaco di Tortora, Toni Iorio, ha espresso profonda tristezza: “Siamo addolorati e sgomenti. Vorremmo trovare le parole per unirci al dolore della famiglia di Francesca”. In segno di lutto, il primo cittadino di Praia a Mare ha sospeso le manifestazioni pubbliche e le riunioni previste, posticipandole a data da definire.