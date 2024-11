Nel barese, improvviso incendio in un appartamento, muoiono marito e moglie

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una coppia di novantenni è deceduta a seguito di un incendio divampato nella loro abitazione al piano rialzato in via Braccalone, vicino al centro di Ruvo di Puglia. Le cause del rogo sono ancora da accertare.

La tragedia

Nella mattinata di oggi, un incendio ha devastato l’appartamento di una coppia di anziani, entrambi ultra novantenni, situato al piano rialzato di un edificio in via Braccalone, a poca distanza dal centro di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. I due coniugi si trovavano soli in casa al momento dell’incidente.

Intervento dei soccorsi

Allertati dai vicini, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Purtroppo, nonostante la rapidità dell’intervento, per i due anziani non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per determinare le cause dell’incendio.

Indagini in corso

Le autorità stanno esaminando la scena per comprendere l’origine del rogo. Al momento, le cause rimangono sconosciute. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali elementi utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto.