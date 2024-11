Nel barese, incidente mortale su una complanare, muore Antonio Serripierri, aveva 54 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un grave incidente stradale ha coinvolto un veicolo sulla complanare tra Polignano e Monopoli, causando il decesso di un uomo. In corso le indagini per stabilire le cause.

Morto un uomo di 54 anni

Nella mattinata di oggi, sulla complanare che collega Polignano a Monopoli, si è verificato un incidente mortale. A perdere la vita è stato Antonio Serripierri, nato nel 1970, mentre era alla guida della sua Opel Corsa. Le circostanze esatte che hanno portato al sinistro non sono ancora chiare e restano sotto investigazione.

L’intervento dei Carabinieri di Polignano

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Polignano e una squadra dell’Anas, impegnati nel mettere in sicurezza l’area e raccogliere elementi utili per comprendere la dinamica dell’accaduto.