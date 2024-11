Alessia Negri muore a soli 38 anni per un malore improvviso, era una professionista stimata e amata

0 Condivisioni Facebook Twitter

La comunità di Poggio Rusco, in provincia di Mantova, è in lutto per la scomparsa improvvisa di Alessia Negri, 38 anni. La tragedia ha avuto inizio domenica 20 ottobre, quando Alessia ha accusato un grave malore. Trasportata d’urgenza in ospedale a Brescia grazie all’elisoccorso, le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. Nonostante gli sforzi dei medici, il peggioramento delle sue condizioni sabato 26 ottobre ha portato al tragico epilogo martedì successivo.

Una professionista e una donna dal grande cuore

Alessia Negri era un’architetta e interior designer, conosciuta e apprezzata sia per le sue competenze professionali che per la sua umanità. Dopo essersi laureata presso il Politecnico di Milano, sede di Mantova, aveva completato gli studi a Trieste, costruendo una carriera di successo nel settore dell’arredamento. Il suo impegno lavorativo e il suo carattere solare lasciano un vuoto incolmabile tra colleghi, amici e familiari.

Il tributo degli Stings Mantova

Tra i tanti messaggi di cordoglio, spicca quello degli Stings Mantova, società di basket con cui Alessia collaborava come grafica: «In questo momento di grandissimo dolore, tutta la società si stringe attorno ad Adriano Negri e alla sua famiglia per la prematura perdita dell’amata Alessia. La sua creatività e il suo talento resteranno sempre nella storia degli Stings».

Una perdita che lascia il segno

La morte improvvisa di Alessia Negri è un evento che ha scosso profondamente la sua comunità, lasciando un esempio di professionalità e passione che continuerà a ispirare chi l’ha conosciuta. «Vola in alto, anima bella, noi non ti dimenticheremo mai», scrivono in suo ricordo.