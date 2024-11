Federica Nargi, da Striscia a Ballando: “Mio marito … preoccupato di me e Luca Favilla”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La danza: una passione coltivata fin da giovane

Federica Nargi, ex velina di Striscia la Notizia e ora protagonista a Ballando con le stelle, ha sempre avuto un legame speciale con la danza. Nonostante abbia frequentato corsi fino ai 12 anni, la showgirl ritiene che il talento nel ballo sia innato: «Saper ballare, secondo me, è una dote naturale, a prescindere dal fatto che uno abbia frequentato una scuola». La passione per la musica e il movimento ha sempre fatto parte della sua vita, come racconta: «Mi piace lasciarmi trasportare dalla musica, mi libero e mi sfogo ballando. Sono l’anima della festa».

Il supporto della famiglia e il trasferimento a Roma

Per partecipare al programma, Federica ha temporaneamente lasciato Milano per trasferirsi a Roma, separandosi dalle sue figlie. Questo cambiamento è stato impegnativo: «Lasciare le bambine è stata per me la cosa più difficile. Dopo un mese e mezzo iniziano a sentire la mia mancanza, soprattutto la più piccola, Beatrice». Tuttavia, con il supporto del marito Alessandro Matri e dei nonni, ha trovato un equilibrio: «Appena finisco con dirette e allenamenti, corro da loro. Le mie bambine saranno sempre la mia priorità».

Ballando con le stelle: una sfida personale

Federica vede questa esperienza come un’opportunità per mettersi alla prova: «Essere qui non è solo ballare, è tirare fuori un lato di me che ho sempre nascosto». La competizione la motiva, spingendola a dare il massimo: «Pretendo di fare bene, sono autocritica. Il maestro mi dice di divertirmi e lo sto facendo».

Un percorso tra sacrifici e successi

Nonostante il suo sorriso contagioso, Federica ammette di aver affrontato difficoltà personali: «Sono andata via di casa a 17 anni per inseguire i miei sogni. Mi sono mancati i miei genitori, ma non ho voluto pesare su di loro». Il ballo l’ha aiutata a esprimere queste emozioni, rendendola più libera e leggera.