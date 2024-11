Yulia lascia tutti a bocca aperta: “Lorenzo, togli subito il braccialetto, è stregato, ti fa perdere la lucidità!’

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una clip virale su TikTok coinvolge il Grande Fratello. Yulia Bruschi avverte Lorenzo Spolverato riguardo a un braccialetto con presunti poteri.

Sconvolgente avviso al Grande Fratello

Una recente clip che sta spopolando su TikTok ha catturato l’attenzione dei fan del Grande Fratello. Protagonisti del video sono Yulia Bruschi e Lorenzo Spolverato, i quali si ritrovano a discutere di braccialetti che, secondo Yulia, possiederebbero poteri particolari. Nel filmato, Yulia afferma che il braccialetto indossato da Lorenzo, un oggetto che prima apparteneva a Helena Prestes, sarebbe in grado di influenzare negativamente la lucidità di chi lo porta.

Yulia e il misterioso braccialetto

Nel video, Yulia avverte Lorenzo: “Questo braccialetto lì è un po’ strano, esiste anche a Cuba. Fanno parte di una religione un po’ particolare. Quei braccialetti lì non ti fan ragionare lucido. Se devi darglielo? Sì toglilo, ma non darglielo subito. Fidati di me, toglilo.” L’argomento sembra serio, e non manca di origini culturali, poiché Yulia menziona che l’oggetto è legato a una ritualità originaria.

La risposta di Lorenzo

Evidentemente colpito dalle parole di Yulia, Lorenzo reagisce con sorpresa: “Oddio. Ah, questo non mi fa essere lucido?! Io questo bracciale l’ho trovato nel cestello. Ho chiesto a Luca e lui mi aveva detto che era di Javier. Comunque se non mi fa ragionare lucido io me lo tolgo subito.” La dichiarazione mette in evidenza la confusione sulla natura dell’oggetto.

Un fenomeno virale del 2024

Il dibattito si allarga sui social, sollevando interrogativi sulla veridicità e l’impatto di queste credenze nel contesto attuale. Stando ai commenti su Twitter, molti utenti si divertono a commentare la dinamica tra Yulia e Helena, mettendo in discussione le reali amicizie all’interno del programma. Un utente scrive: “Yulia non è mai stata davvero amica di Helena! Ci siamo dimenticati quando disse che era una specie di strega per un braccialetto!”