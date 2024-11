Feeling: Elodie duetta con Tiziano Ferro e lancia una collana da oltre mille euro

0 Condivisioni Facebook Twitter

Elodie lancia Feeling: la collana che ha catturato l’attenzione

Elodie ha presentato il suo nuovo singolo Feeling in collaborazione con Tiziano Ferro. La collana indossata per il lancio è firmata Tiffany & Co.

La nuova collaborazione musicale di Elodie e Tiziano Ferro

Dopo un’estate di successi con il brano Black Nirvana, Elodie è tornata sulla scena musicale con un nuovo singolo: Feeling, realizzato insieme a Tiziano Ferro. La cantante, che aveva svelato mediante i social la sua visita a Los Angeles per incontrare Ferro, ha ufficialmente annunciato l’uscita della canzone a mezzanotte dell’8 novembre 2024. Durante il lancio, molti hanno notato il gioiello distintivo indossato da Elodie: una collana replica dell’essenza del suo stile caratteristico.

Lo stile minimal di Elodie per Feeling

Nella foto promozionale, Elodie si presenta con un look sobrio, indossando una semplice canotta nera che scopre un tatuaggio a forma di croce sulla spalla. Ha scelto di abbandonare gli abiti appariscenti e gli accessori vistosi, optando per un’estetica minimalista. I capelli, acconciati con un effetto bagnato, rispecchiano le tendenze più attuali nel panorama della moda.

Chi ha progettato la collana di Elodie per il singolo Feeling

Un tocco distintivo del look di Elodie per la promozione di Feeling è rappresentato dalla collana che indossa. Si tratta di un elegante laccio nero, ornato da un pendente d’argento a forma di pietra levigata. Questo pezzo è firmato dal prestigioso marchio Tiffany & Co., noto per i suoi design esclusivi e utilizzato dalla cantante in diverse apparizioni pubbliche.

Per essere precisi, il gioiello proviene dalla collezione Bean di Elsa Peretti, il cui design è simbolico dell’origine della vita, richiamando la bellezza della natura. Il prezzo del gioiello è fissato a 1.400 euro sul sito ufficiale della maison, ed è disponibile con un’opzione in giada verde, a un costo maggiore.