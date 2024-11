Daniela Missaglia, l’avvocato di Chiara Ferragni: “Fedez scorretto, ma i figli sui social? C’è un accordo”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Daniela Missaglia critica il rapper Fedez per aver toccato argomenti riservati e chiarisce i dettagli sull’accordo per la tutela dei figli della coppia.

Il riferimento nella canzone di Fedez

La nota avvocata matrimonialista Daniela Missaglia, che rappresenta Chiara Ferragni nella causa di divorzio da Fedez, è stata citata dal rapper nella canzone Allucinazione Collettiva. Nel brano, Fedez menziona ironicamente l’avvocata con queste parole: “Di’ al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio, che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio”.

Intervistata dal Corriere della Sera, Missaglia ha espresso il suo disappunto per l’inclusione del suo nome in un contesto musicale: “Riportare fatti che dovrebbero rimanere in ambito riservato è molto triste e scorretto. Ho sempre mantenuto un estremo riserbo e continuerò a farlo”.

L’accordo sui figli: privacy e social media

Tra i temi centrali del divorzio vi è la tutela dei due figli della coppia, Leone e Vittoria, in merito alla loro esposizione sui social media. Missaglia ha elogiato la collaborazione di Chiara Ferragni nella gestione di questi aspetti, definendola “semplice ed educata” e sottolineando il suo interesse prioritario per il benessere dei figli.

L’avvocata ha spiegato che la questione è stata affrontata rapidamente: “Si è subito raggiunto un accordo. Personalmente sposo la linea del Garante della privacy di non esporre i minori. Tuttavia, quando questa pratica è condivisa dai genitori fin dal concepimento, cambiare impostazione successivamente può risultare tardivo e strumentale”.

L’esperienza con altri divorzi celebri

Oltre al caso Ferragni-Fedez, Daniela Missaglia ha gestito altre separazioni illustri, come quella tra Gigi Buffon e Alena Seredova, durante la quale ha lavorato per ribilanciare gli accordi economici: “In separazione aveva ecceduto in generosità. Abbiamo reso l’accordo più equilibrato”.

Missaglia ha partecipato anche al matrimonio di Buffon con Ilaria D’Amico, descrivendo l’evento come “una grande festa di amore e felicità”, evidenziando l’importanza di costruire famiglie allargate sane e collaborative.