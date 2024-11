Bari, violento incidente frontale: un ferito gravissimo e traffico bloccato

0 Condivisioni Facebook Twitter

Grave scontro frontale sulla SP132 tra Turi e Sammichele; un uomo è in condizioni critiche e il traffico è rimasto bloccato per ore.

Scontro Frontale Sulla SP132: Ferito un Uomo in Condizioni Critiche

Un grave incidente stradale è avvenuto poco fa sulla SP132 tra Turi e Sammichele, provocando il blocco della viabilità e lasciando un uomo gravemente ferito. Secondo le prime ricostruzioni, due veicoli si sono scontrati frontalmente, causando un impatto violento e ingenti danni alle automobili. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che hanno constatato la gravità delle condizioni di uno degli automobilisti coinvolti, trasferendolo in codice rosso all’ospedale Di Venere.

Secondo i soccorritori, il ferito è stato trovato in condizioni particolarmente critiche e ha richiesto cure d’urgenza per stabilizzare i suoi parametri vitali. Nel frattempo, le autorità hanno provveduto a gestire la viabilità nella zona, deviando il traffico su percorsi alternativi per permettere le operazioni di soccorso e l’intervento della polizia stradale per i rilievi dell’incidente. Al momento non sono ancora state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulle cause del sinistro, e la dinamica è in fase di accertamento.

Viabilità Bloccata e Accertamenti in Corso

L’incidente ha generato notevoli disagi alla circolazione, con la SP132 chiusa al traffico nel tratto interessato dallo scontro per diverse ore, fino al termine delle operazioni di rimozione dei mezzi incidentati. La polizia locale ha invitato gli automobilisti a evitare il transito lungo quel tratto di strada fino al completo ripristino della viabilità. Alcuni testimoni presenti al momento dell’incidente hanno riferito che “l’impatto è stato molto forte, e le auto erano praticamente distrutte nella parte anteriore”.