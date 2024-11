Operato d’ernia in una clinica privata, 50enne muore subito dopo intervento

0 Condivisioni Facebook Twitter

Vito Adamo, 50enne di Castellammare del Golfo, muore dopo un’operazione alla colonna vertebrale. La Procura di Siracusa apre un’inchiesta.

Autopsia per chiarire le cause

È stata eseguita oggi, giovedì 14 novembre, l’autopsia sul corpo di Vito Adamo, il 50enne originario di Castellammare del Golfo deceduto dopo un intervento chirurgico per un’ernia alla colonna vertebrale. L’uomo era stato operato in una clinica privata di Siracusa e, a seguito di un malore, trasferito d’urgenza all’ospedale della città, dove è morto.

Inchiesta della Procura

La Procura di Siracusa ha avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto. I familiari del paziente hanno presentato una denuncia e i magistrati stanno indagando per accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno esaminando le cartelle cliniche per verificare se l’intervento, inizialmente giudicato riuscito, possa aver presentato complicazioni non diagnosticate tempestivamente.

Ricostruzione dei fatti

Vito Adamo era stato ricoverato presso una clinica privata per sottoporsi all’intervento. Le dimissioni erano previste per il 28 ottobre, ma la sera stessa dell’operazione, il 50enne ha accusato un malore. Il trasferimento in ospedale si è rivelato inutile: l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo.

Risultati medico-legali in arrivo

I risultati completi dell’autopsia, eseguita da un team medico-legale incaricato dalla Procura, saranno depositati entro 90 giorni. Intanto, il corpo del 50enne è stato restituito ai familiari per consentire i funerali, che si terranno domani nella chiesa di Santa Rita a Castellammare del Golfo.