Cervia, chi era Roberto Curletto l’uomo che è morto per salvare la moglie, “L’ha tirata per un braccio ma lui non è riuscito ad evitare l’impatto”

A Cervia, Roberto Curletto, 76 anni, muore dopo essere stato travolto da un’auto mentre metteva in salvo la moglie da un impatto imminente.

L’incidente e l’eroico gesto

Il 12 novembre si è spenta la vita di Roberto Curletto, originario del Comasco e residente a Varese, morto in seguito a un incidente avvenuto pochi giorni prima a Cervia. Mentre passeggiava con la moglie lungo la ciclopedonale di viale Oriani, un’auto guidata da un 74enne di Forlì ha sbandato improvvisamente. Notando il pericolo, Curletto ha prontamente spinto la moglie fuori dalla traiettoria del veicolo, salvandole la vita ma non riuscendo a evitare l’impatto.

Il 76enne è stato sbalzato a circa 30 metri di distanza e trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è rimasto in condizioni critiche per quattro giorni prima di spirare. La moglie, fortunatamente, ha riportato solo lievi ferite.

Il cordoglio delle istituzioni

Il sindaco di Cervia, Matteo Missiroli, ha espresso il cordoglio della comunità con un messaggio: “Tutta l’Amministrazione comunale di Cervia porge le sue condoglianze ed esprime vicinanza alla famiglia di Roberto Curletto, il turista di Varese che ha perso la vita a seguito dell’investimento. Una notizia terribile che ha colpito profondamente la nostra città.”

Indagini in corso

La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto rischia ora l’accusa di omicidio stradale. Gli inquirenti stanno analizzando le cause che hanno portato il veicolo a sbandare, raccogliendo prove per stabilire eventuali responsabilità.

L’ultimo saluto

Roberto Curletto lascia la moglie e tre figli. Il funerale si terrà il 16 novembre, alle ore 15:00, presso la Chiesa Parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso a Saltrio, in provincia di Varese. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.