Francesca Mandarino morta a 21 anni, indagini in corso, attesi i risultati dell’alcol test sulle conducenti

Francesca Mandarino, studentessa di 21 anni, perde la vita in un incidente su via Tiburtina. La giovane era candidata alle elezioni universitarie con Sapienza Futura.

La dinamica dell’incidente

La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì e sabato su via Tiburtina, poco prima dell’incrocio con via di Portonaccio, a Roma. Francesca, 21 anni, era a bordo di un’auto insieme ad altri cinque ragazzi, nonostante il veicolo fosse omologato per cinque persone.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, guidata da un’amica della giovane, avrebbe tamponato una Fiat 500 con tre ragazzi a bordo, perdendo poi il controllo e ribaltandosi sull’asfalto. L’impatto è stato devastante: Francesca e un altro ragazzo sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. La 21enne è morta sul colpo, mentre gli altri occupanti del veicolo, nonostante le ferite, non sarebbero in pericolo di vita.

Accertamenti in corso

La Polizia Locale di Roma Capitale sta indagando per ricostruire le responsabilità. Tra gli aspetti al vaglio, le condizioni della conducente al momento dell’incidente: si sospetta che possa aver bevuto prima di mettersi alla guida. Saranno fondamentali gli esiti dell’alcol test e le verifiche sulla velocità del veicolo, che potrebbe aver superato i limiti consentiti nel tratto stradale. Come da prassi, entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori analisi.

Lutto e ricordi

Francesca Mandarino era una studentessa appassionata e aveva recentemente annunciato la sua candidatura alle elezioni universitarie con la lista Sapienza Futura. L’associazione ha voluto ricordarla con un messaggio toccante sui social: “Francesca, la tua voce e il tuo sorriso riecheggeranno per sempre nella nostra Associazione e nell’Università. Siamo vicini alla famiglia e a tutti gli amici”.

Amici e familiari, increduli per la tragedia, hanno invaso i suoi profili social con messaggi di affetto e cordoglio. La giovane, nella stessa sera, aveva partecipato a una cena con i membri della sua lista universitaria per poi proseguire la serata in un locale.