Jannik Sinner nel Presepe di Napoli: il tennista fa ridere tutto lo studio di Che Tempo Che Fa con il suo commento

Il campione altoatesino, ospite di Fabio Fazio, scopre di essere tra le statuine più richieste del Presepe napoletano. La sua risposta suscita risate in studio.

Sinner diventa una statuina del Presepe napoletano

Jannik Sinner, reduce da un anno di trionfi sportivi, è ormai una vera icona, anche fuori dal campo. Il tennista altoatesino, numero uno al mondo e fresco vincitore delle ATP Finals di Torino, ha conquistato anche gli artigiani di San Gregorio Armeno, celebre strada napoletana famosa per i Presepi. Ospite in collegamento su Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio gli ha rivelato: “Sai che sei una delle statuine più richieste quest’anno a Napoli?”. Luciana Littizzetto ha aggiunto: “Con la coppa!”.

La reazione di Sinner è stata asciutta e ironica: “Ah guarda… non vedevo l’ora…”, suscitando risate e applausi tra il pubblico. La statuina raffigura il campione con il trofeo, celebrando il suo anno memorabile, che ha visto successi anche agli Australian Open e agli US Open.

La serata tra risate e riflessioni sportive

Durante l’intervista, Fabio Fazio ha sottolineato i traguardi raggiunti dal tennista italiano, primo a vincere le ATP Finals senza perdere un set. Di fronte a complimenti e domande sul suo potenziale futuro, Sinner ha mantenuto un atteggiamento umile: “A 23 anni non puoi essere al 100%. Nessuno lo è. Ma lavoro costantemente con il mio team per migliorarmi e mantenere questa posizione”.

Alla domanda se si emozioni nel rivedersi in tv, Sinner ha risposto con pragmatismo: “Io gioco e basta, non penso ad altro. Questo titolo è speciale perché l’ho vinto in Italia, davanti al pubblico italiano”.

La stagione di Sinner si chiude con il successo a Torino, considerato la ciliegina sulla torta di un’annata straordinaria. Ora il tennista si prepara alla sfida di Coppa Davis a Malaga, dove l’Italia tenterà di confermare il titolo conquistato lo scorso anno.