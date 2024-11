Si schianta con la sua auto contro il muro di un’abitazione, muore sul colpo a 34 anni Fabio Zazzarino

0 Condivisioni Facebook Twitter

Fabio Zazzarino perde la vita in un tragico schianto sulla SP 290. La comunità del Casertano è sotto shock.

La dinamica del tragico incidente

Un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica 17 novembre 2024, attorno alle 22:30, sulla Strada Provinciale 290 tra Piedimonte Matese e San Potito Sannitico, ha provocato la morte di Fabio Zazzarino, 34 anni, originario di Alife. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era alla guida della sua Toyota Yaris quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi violentemente contro il muro di un’abitazione.

L’impatto è stato devastante e il giovane è deceduto sul colpo. L’asfalto scivoloso, forse dovuto all’umidità della serata, potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo dell’auto, ma solo le indagini e gli accertamenti tecnici chiariranno le reali cause dell’incidente.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Gli abitanti della zona, richiamati dal forte rumore dell’impatto, sono accorsi sul posto e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con una squadra del distaccamento di Piedimonte Matese, che hanno estratto il corpo della vittima dalle lamiere dell’auto. Purtroppo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e stanno indagando sulle possibili cause. La salma di Fabio Zazzarino è stata trasportata all’istituto di medicina legale di Caserta per l’esame autoptico.