L’ultimo saluto a Liam Payne: una cerimonia toccante alla presenza di tutti gli ex One Direction

Familiari, amici, fan e colleghi hanno reso omaggio a Liam Payne, ex membro degli One Direction, durante il funerale nella sua città natale.

Una cerimonia emozionante a Wolverhampton

Si sono svolti oggi a Wolverhampton, nella chiesa del XII secolo, i funerali di Liam Payne, morto tragicamente il 16 ottobre 2024 dopo essere caduto dal balcone di una suite d’hotel a Buenos Aires. La bara è stata trasportata da un carro funebre trainato da cavalli bianchi, simbolo di purezza e rispetto, e circondata da numerosi omaggi floreali. Tra i più significativi, le scritte “Figlio” e “Papà”, realizzate con i fiori e posizionate accanto alla bara.

La città natale di Liam ha visto un’enorme partecipazione, con fan e amici riuniti per dare l’ultimo saluto al cantante. La famiglia Payne ha voluto una cerimonia impeccabile per onorare la memoria di Liam: “Per il mondo era una superstar, ma per noi era sempre il nostro bambino,” hanno raccontato i genitori Karen e Geoff Payne.

Gli ex One Direction e Cheryl Cole presenti al funerale

Alla cerimonia erano presenti anche gli ex compagni degli One Direction: Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, che hanno espresso il loro dolore:

“Siamo devastati dalla sua scomparsa, ma i ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre,” hanno dichiarato ai media britannici.

Anche Cheryl Cole, ex partner di Liam e madre del loro figlio Bear, ha partecipato visibilmente commossa, definendo questo momento “indescrivibilmente doloroso.” Al suo fianco, molti colleghi e amici del mondo dello spettacolo, tra cui il presentatore James Corden, il conduttore Scott Mills e le cantanti delle Girls Aloud Nicola Roberts e Kimberley Walsh.

La fidanzata Kate Cassidy e un addio intimo

Kate Cassidy, attuale fidanzata di Liam, è stata tra le prime ad arrivare, accompagnata dall’attore e modello Damian Hurley. La sua presenza ha aggiunto un tocco di intimità a una cerimonia già carica di emozione. La famiglia Payne ha curato ogni dettaglio, desiderando che l’addio a Liam fosse all’altezza del suo impatto come artista e come persona.

Le indagini sulla morte

Le autorità continuano a indagare sulle circostanze della tragedia. Tra i dettagli emersi, la presenza di droga nella stanza dell’hotel e di due dipendenti che avrebbero trascorso la notte con Liam. Gli esami tossicologici hanno confermato l’assunzione di sostanze, ma le dinamiche esatte restano poco chiare.