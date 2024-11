Padre e figlia precipitati durante un volo in parapendio, lui muore, lei gravemente ferita

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un volo in parapendio si trasforma in tragedia a Milazzo. Marcu Floria, 57 anni, perde la vita, mentre la figlia è ricoverata con gravi lesioni.

L’incidente

Un tragico incidente si è verificato a Milazzo, in provincia di Messina, dove Marcu Floria, 57 anni, originario di Bolzano, e sua figlia 30enne sono precipitati durante un volo in parapendio. Il decollo è avvenuto nei pressi dell’ex palazzetto dello sport, ma a causa di una probabile folata di vento, il parapendio si è schiantato contro l’impalcatura di una ex discoteca vicina alla spiaggia.

I soccorsi e il bilancio

Entrambi sono stati soccorsi immediatamente. Marcu Floria, trasportato d’urgenza all’ospedale di Milazzo, ha accusato un arresto cardiaco e non è sopravvissuto, spirando nel pomeriggio. La figlia, invece, è stata trasportata in elicottero al Policlinico di Messina dopo essere stata intubata sull’ambulanza. Ha riportato gravi lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, i carabinieri e la polizia locale. L’allarme è stato lanciato da alcuni operai che stavano lavorando nei pressi della struttura dove è avvenuto l’impatto.

Indagini in corso

Secondo una prima ricostruzione, una forte folata di vento avrebbe destabilizzato il parapendio poco dopo il decollo, spingendo padre e figlia contro i resti della struttura. La vela si sarebbe poi impigliata nell’impalcatura. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze, anche dagli amici che erano in vacanza con le vittime, per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente.

Una vacanza finita in tragedia

Padre e figlia erano turisti provenienti dal Trentino Alto Adige, in vacanza in Sicilia con un gruppo di amici. Quella che doveva essere un’esperienza emozionante si è trasformata in una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale e il gruppo di amici con cui viaggiavano.