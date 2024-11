Rosita Celentano in lutto: addio al cagnolino Morphine dopo 15 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

La conduttrice saluta sui social il suo amato Chihuahua Morphine, scomparso il 15 novembre, raccontando il dolore per questa grande perdita.

L’addio struggente a Morphine

Con un post emozionante pubblicato sui social, Rosita Celentano, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, ha annunciato la scomparsa del suo fedele compagno di vita, il Chihuahua Morphine, morto il 15 novembre 2024 dopo 15 anni trascorsi insieme.

«Resterà il giorno più brutto della mia vita! Quell’attimo di sospensione appena, fra le mie braccia, fai l’ultimo respiro!» ha scritto Rosita, condividendo la profonda connessione che li legava.

Un rapporto speciale con i suoi “angeli custodi”

Morphine era uno dei due “angeli custodi” della conduttrice, insieme alla Barboncina Euphoria. Nel suo messaggio, Rosita ha ricordato i momenti di complicità tra i due cani: «Quando giocavi con Euphoria, le lasciavi sempre rubarti il pupazzetto. Ognuno di noi è unico, ma tu per me eri più unico di tutti».

Le parole di Rosita riflettono un dolore spesso sottovalutato, quello per la perdita di un animale domestico. «La tua assenza mi toglie il respiro, mi appanna i pensieri e toglie senso alla quotidianità. Ma so che fa parte di questo dolore straziante e che la morte è un percorso, profondo e doloroso, ma necessario».

Il vuoto lasciato da Morphine

Rosita ha anche condiviso il difficile adattamento alle nuove abitudini senza Morphine: «Devo solo abituarmi, aprendo la porta di casa, a non trovare te che mi accogli con le tue piroette… Dovrò solo abituarmi a vivere questo vuoto agghiacciante che mi hai lasciato». Anche Euphoria, come racconta la conduttrice, sembra sentire la mancanza del compagno di giochi, cercandolo ancora in casa.

Con il suo lungo messaggio, Rosita ha dato voce al dolore e all’amore eterno che molti provano per i propri amici a quattro zampe, ricordando quanto possano essere parte integrante della vita e della famiglia.