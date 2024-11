Amadeus senza freni, i retroscena su Chiara Ferragni e Fedez e l’addio a Morgan, “Con me ha chiuso”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nel libro “Ama. La mia storia, i miei Sanremo, come il palcoscenico mi ha cambiato la vita”, Amadeus ripercorre la carriera, svela retroscena e parla di rapporti interrotti.

Retroscena su Chiara Ferragni e Fedez

Amadeus dedica ampio spazio al Festival di Sanremo nel suo libro, svelando dettagli inediti sul rapporto con Chiara Ferragni e Fedez. Racconta di aver invitato Chiara sul palco del Festival già prima del debutto del marito come concorrente, ricevendo un elegante rifiuto: “Mi disse che non mi conosceva abbastanza e che non sapeva che tipo di Sanremo sarebbe stato”, spiega.

Quando Fedez partecipò come concorrente l’anno successivo, Amadeus rinnovò l’invito, ma Chiara scelse di lasciare il palco al marito: “Mi rispose che sarebbe stato giusto che Federico si godesse il suo momento, senza dividere l’attenzione su di loro come coppia. L’ho trovata una scelta molto rispettosa”.

L’ex direttore artistico del Festival racconta che, se fosse stato al posto di Fedez, avrebbe probabilmente adottato lo stesso approccio di Chiara, evitando di partecipare quando la moglie era protagonista: “Ma fra moglie e marito non mettere il dito”, conclude con ironia.

La rottura con Morgan

Amadeus dedica un capitolo anche al difficile rapporto con Morgan, deteriorato dopo la controversa lite con Bugo a Sanremo 2020. Il conduttore spiega di aver sempre apprezzato il talento dell’artista, tanto da volerlo come giudice nella trasmissione “Ama Sanremo” nonostante il parere contrario di molti: “Fu bravissimo, generoso e disponibile. Poi, l’anno seguente, Bugo mi propose un brano interessante e lo presi. Morgan, invece, mi mandò quattro pezzi, ma nessuno era adatto. Quando glielo dissi, scatenò contro di me una guerra spietata”.

La situazione ha lasciato un segno profondo: “Non puoi essere amico se tutto va bene e diventare nemico quando non ottieni ciò che vuoi. Mi dispiace, perché continuo a pensare che abbia un grande talento, ma con me ha chiuso”.

Un libro tra carriera e riflessioni personali

Nel libro, Amadeus racconta non solo i momenti più importanti della sua carriera ma anche come il palco abbia trasformato la sua vita. Oggi, da volto di Discovery, continua a dedicarsi a nuovi progetti, ma il legame con Sanremo e le sue esperienze passate restano una parte fondamentale della sua storia.