Manuela Arcuri e le sue verità, “Avrei tanto voluto una storia con Francesco Totti”

L’attrice parla del nuovo film, della sua pausa per la maternità e di alcuni flirt con uomini noti, tra cui Francesco Totti e Gabriel Garko.

Il ritorno con “Tradita” e il debutto del figlio Mattia

Dopo un’assenza di dieci anni, Manuela Arcuri torna al cinema con il film Tradita, diretto da Gabriele Altobelli, in uscita nella primavera 2025. L’attrice veste i panni di Pazienza Mantovani, un’avvocatessa alle prese con una vicenda complessa, e condivide il set con il sexy symbol cubano William Levy. A proposito di quest’ultimo, Arcuri ha confessato: “Quando l’ho baciato, ho sentito un brivido, una scarica elettrica. Sono felicemente sposata, ma lui mi ha dato emozioni che sul set non avevo mai provato”.

Accanto a lei in questa avventura c’è anche suo figlio, Mattia, 10 anni, al debutto cinematografico. “Respira l’aria dello spettacolo da quando è nato. Studia canto, ballo e recitazione, va persino a scuola di musical. A fine riprese è andato dal regista e gli ha detto: ‘Senti, io però la prossima volta voglio fare un ruolo più grande’”, ha raccontato Manuela, orgogliosa di questa nuova esperienza condivisa con il figlio.

Lontananza dal grande schermo e il ritorno in scena

L’attrice ha spiegato la lunga pausa dal cinema: “Undici anni fa mi proposero di fare Pupetta 2, una fiction di Mediaset che era andata benone. Ma rimasi incinta e decisi di dedicarmi solo a mio figlio. Non rimpiango nulla, anche se rientrare non è stata una passeggiata: se esci dai giri, vanno avanti le altre”.

I flirt con Totti e Garko

Nel corso dell’intervista al settimanale Oggi, Manuela ha parlato anche di alcuni flirt del passato con uomini noti. Tra questi, Francesco Totti, con cui ci fu una breve frequentazione prima che lui incontrasse Ilary Blasi: “Ci fu qualcosa: un bacetto, poco e niente. Io la storia l’avrei voluta, mi piaceva tanto. Lui era desiderato da troppe donne, non intendeva impegnarsi e in fondo lo capisco. Eravamo troppo giovani”.

Un altro flirt risale al 2009, con Gabriel Garko, che nel 2020 fece coming out. “A me non ha mai detto che era tutto falso. Il flirt durò pochi mesi, lui sembrava preso, anche fisicamente. Mi dispiace sapere che era tutta una recita”, ha dichiarato l’attrice.