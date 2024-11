Donna precipita dal 30° piano di un hotel nei pressi della questura, la caduta si è arrestata violentemente al nono piano, inutili i soccorsi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una donna di 52 anni è deceduta dopo essere caduta dal 30° piano dell’Hotel Ambassador a Napoli, in via Medina, nei pressi della Questura.

La tragedia all’Hotel Ambassador

Un dramma si è consumato ieri sera intorno alle 20, quando una donna di 52 anni è precipitata dal 30° piano dell’Hotel Ambassador, situato in via Medina a Napoli, in pieno centro cittadino. Secondo le prime informazioni fornite da fonti investigative, l’ipotesi prevalente sarebbe quella di un suicidio. La caduta della donna si è arrestata al nono piano della struttura, dove il corpo si è schiantato, rendendo inutile ogni tentativo di soccorso.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso della donna. La dinamica esatta dell’accaduto rimane oggetto di accertamenti da parte degli investigatori, che hanno raccolto i primi rilievi per chiarire le circostanze.

Sgomento tra i passanti e avvio delle indagini

L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, accorsi dopo aver notato l’arrivo di ambulanze e pattuglie. Tuttavia, inizialmente non era chiaro cosa fosse avvenuto. I rilievi effettuati dagli inquirenti hanno permesso di ricostruire parte della vicenda, ma restano ancora da chiarire i motivi che hanno portato la donna a compiere il gesto.

Il corpo è stato rimosso e trasferito per ulteriori accertamenti medico-legali. I carabinieri di Napoli stanno proseguendo le indagini per acquisire ogni elemento utile alla ricostruzione dell’accaduto, valutando testimonianze e altri dettagli emersi sul posto.