Alessandro Basciano arrestato, Fabrizio Corona: “ In galera per il reato 612 BIS”

Alessandro Basciano, influencer e dj, è stato arrestato a Milano con l’accusa di stalking e minacce contro l’ex compagna Sophie Codegoni, volto noto della televisione.

Stalking e violenze: l’accusa contro Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, noto influencer e deejay, è stato arrestato dalla procura di Milano con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello e volto televisivo. La coppia, che si era conosciuta durante il reality, ha una figlia di poco più di un anno.

L’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal giudice per le indagini preliminari, parla di una “condotta pervasiva, controllante e violenta, alimentata da una ossessiva gelosia”. Nonostante la fine della loro relazione, Basciano avrebbe continuato a perseguitare Codegoni, rendendo necessario l’intervento della magistratura.

Secondo indiscrezioni, nei giorni precedenti all’arresto, Basciano avrebbe reagito violentemente dopo aver saputo che l’ex compagna era a cena con alcuni amici del mondo della moda. Si sarebbe precipitato sul luogo, aggredendo un conoscente di Codegoni e distruggendogli l’auto.

La smentita sui social e le dichiarazioni di Corona

La notizia dell’arresto è stata diffusa il 21 novembre dal portale Dillinger News, diretto da Fabrizio Corona. Lo stesso Basciano, poco dopo, ha tentato di smentire l’accaduto tramite alcune storie pubblicate su Instagram, dichiarando: “La gente gioca anche su argomenti seri, follia pura”. Tuttavia, queste dichiarazioni sono state rapidamente rimosse dai suoi profili social.

A seguito della smentita, Corona ha ribadito le accuse in un post, affermando: “Basciano è in galera per il reato 612 BIS (Codice Rosso). Atti persecutori gravissimi”. Il giornalista ha inoltre ricordato che già lo scorso anno Codegoni aveva sporto denuncia contro l’ex compagno per episodi di violenza.