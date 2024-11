Iglesias, scontro tra scooter e Suv, perdono la vita Riccardo e Aurora a soli 17 anni

Riccardo Lai e Aurora Marcia, entrambi 17enni, muoiono in uno scontro tra scooter e SUV sulla Statale 130, all’ingresso di Iglesias.

L’incidente mortale

Nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2024, intorno all’una, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Iglesias. Due giovani di 17 anni, Riccardo Lai e Aurora Marcia, viaggiavano a bordo di uno scooter sulla Statale 130, nei pressi dello svincolo per l’ingresso della città, quando si sono scontrati con una Range Rover Evoque condotta da un 32enne di Gonnesa. L’impatto è stato fatale per i due ragazzi, che sono deceduti sul colpo.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i carabinieri per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il conducente del SUV è stato trovato in stato confusionale ma illeso. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause dello scontro, valutando anche l’acquisizione di eventuali immagini dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Il cordoglio della comunità

La notizia della scomparsa di Riccardo e Aurora ha profondamente colpito la comunità di Iglesias. I due ragazzi frequentavano la quarta classe, sezione A, del liceo di Scienze Umane Baudi di Vesme. Docenti e compagni li ricordano come “studenti modello”. Il sindaco ha espresso profondo dolore e ha dichiarato che la città si stringe intorno alle famiglie delle vittime, offrendo tutto il sostegno possibile in questo momento di grande dolore.