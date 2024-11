Eleonora Giorgi a Verissimo: “Ogni giorno è un dono, il tumore cresce ma sono fiduciosa”

L’attrice Eleonora Giorgi ha raccontato a Silvia Toffanin i progressi e le difficoltà del suo percorso contro il tumore al pancreas, senza perdere la speranza.

La lotta contro il tumore

Ospite di Verissimo nella puntata del 24 novembre, Eleonora Giorgi si è collegata da casa insieme al figlio Andrea Rizzoli, aggiornando il pubblico sulle sue condizioni di salute. Da oltre un anno l’attrice combatte contro un tumore al pancreas, affrontando cure intense, dalla chemioterapia agli interventi chirurgici. Nonostante gli sforzi, la malattia continua a progredire, anche se in maniera non devastante.

“Il tumore continua a crescere. Non è una risposta favorevole, ma resto fiduciosa e lotto per rendere speciale ogni giorno,” ha spiegato Giorgi. Al suo fianco, il figlio Andrea ha aggiunto: “Stiamo facendo tutto il possibile e non perdiamo la speranza.”

Piccoli progressi, grandi speranze

Nonostante le difficoltà, l’attrice si è mostrata ottimista e grata per i piccoli progressi ottenuti. Tra questi, la ricrescita dei capelli e delle sopracciglia dopo la fine del ciclo di chemioterapia. “Ogni giorno è un dono. Mi sono cresciuti i capelli e le sopracciglia. Faremo Natale con i nipotini,” ha detto Giorgi con il sorriso.

La quotidianità dell’attrice è scandita da momenti felici con il nipotino Gabriele, anche se le cure continuano a influire sulla sua vita. “A volte lotto per mangiare, ma sono solo piccoli momenti che si risolvono.”

Il supporto della famiglia

Al fianco di Eleonora Giorgi ci sono sempre i suoi figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, oltre alla nuora Clizia Incorvaia, che le garantiscono un costante sostegno emotivo. La famiglia rappresenta per l’attrice una fonte di forza e conforto in questa difficile battaglia.

“Voglio dimostrare che ce la si può fare,” ha concluso Giorgi, lanciando un messaggio di resilienza e speranza.