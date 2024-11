Jannik Sinner si rilassa in compagnia di una persona speciale dopo un 2024 da record

La vittoria in Coppa Davis consacra Jannik Sinner come leader di una squadra straordinaria, capace di dominare il tennis mondiale nel 2024.

L’Italia celebra un successo storico

Il giorno dopo il trionfo in Coppa Davis, il gruppo azzurro vive un momento di riflessione. Matteo Berrettini scrive: “Dobbiamo fermarci per capire cosa abbiamo fatto”. Intanto, i campioni si concedono una pausa: Jannik Sinner si rilassa su un campo da golf con il padre, mentre Lorenzo Musetti torna alla vita quotidiana tra famiglia e coppa esposta a casa. Anche Jasmine Paolini, protagonista del successo in Billie Jean King Cup, si gode il meritato riposo alle Maldive.

Il metodo Sinner: un leader naturale

Il successo azzurro ha un motore principale: Jannik Sinner. La sua ascesa nel tennis mondiale non solo ispira i compagni di squadra, ma eleva anche il livello complessivo del gruppo. Durante la Davis, lo stesso Berrettini ha dichiarato: “Non avevo mai visto nessuno colpire così forte, così piatto e sbagliare così poco. Sinner è davvero speciale”.

Questa mentalità si riflette anche sui più giovani: Flavio Cobolli, alla prima esperienza in azzurro, ha raccontato di aver sentito la pressione per la presenza di Sinner come tifoso, ma ha saputo trasformarla in motivazione, risultando decisivo nei momenti chiave.

I segreti del sistema Italia

La vittoria in Coppa Davis e il recente successo in Billie Jean King Cup hanno attirato l’attenzione internazionale sul sistema-Italia. Il dialogo tra i team privati dei top player e il settore tecnico della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) è considerato un modello. Il lavoro di esperti come Umberto Rianna ha creato un ambiente in cui talenti come Sinner possono emergere e crescere.

In sala stampa, molti hanno chiesto quale sia il “segreto” dell’Italia. La risposta è un mix di infrastrutture, tornei ben distribuiti sul territorio e un dialogo efficace tra pubblico e privato. E se oggi il motore è Sinner, le basi del successo erano già in costruzione da anni.

Numeri da leggenda: il 2024 di Sinner

Il 2024 si chiude con Sinner in vetta a molte classifiche storiche. La sua percentuale di vittorie (92,41%) lo colloca al nono posto nell’era Open, insieme a leggende come Connors, Federer e Djokovic. Con due Major, le ATP Finals e la Coppa Davis, è l’unico tennista della storia ad aver raggiunto un simile traguardo in una singola stagione.

Sinner domina soprattutto sul cemento, con un record di 55 vittorie e solo 3 sconfitte nel 2024, dietro solo ai numeri di Roger Federer del 2005 e 2006. Non solo vince, ma stravince: i suoi match, spesso chiusi con autorità, hanno dimostrato un dominio tecnico e mentale che lo proietta tra i grandi della storia del tennis.