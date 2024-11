Giovane istruttore muore improvvisamente: addio ad Assane Niang, 22 anni

Assane Niang, 22 anni, istruttore di calcio ed ex giocatore del Ponte a Elsa, è scomparso per un malore improvviso nella sua abitazione.

La tragedia che ha scosso la comunità di Ponte a Elsa

La comunità di Ponte a Elsa, frazione dell’empolese vicina a San Miniato, è in lutto per la prematura scomparsa di Assane Niang, giovane di 22 anni. L’ex calciatore e istruttore della scuola calcio è stato colpito da un malore improvviso domenica scorsa nella sua abitazione. La notizia è stata diffusa dalla società Ponte a Elsa 2005, che lo ha ricordato con parole cariche di dolore e stima per la sua dedizione e umanità.

Nel messaggio sui social si legge: «Purtroppo ci è giunta una bruttissima notizia, quelle che non vorremmo mai ricevere. Ieri sera ci ha lasciato un nostro ragazzo, Assane Niang, colpito da un malore improvviso che ha stroncato la sua vita in pochi attimi. Assane ha giocato per anni nella nostra scuola calcio e, fino all’anno scorso, in Terza Categoria. Oggi era aiuto istruttori per tutte le categorie. Un ragazzo dal cuore d’oro, dai profondi valori, che lascia un vuoto immenso. Riposa in pace, amico nostro, fai buon viaggio, che la terra ti sia lieve».

Il ricordo di amici e colleghi di Assane Niang

La scomparsa di Assane Niang ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di chi lo conosceva. Sotto il post della società calcistica, molti hanno lasciato parole di affetto e ricordi legati alla sua figura, sia come calciatore sia come persona. Un messaggio recita: «Ciao Hassane, ti ricorderò con immenso affetto. Ho conosciuto un bravo ragazzo dal cuore d’oro, un calciatore esemplare. In auto si parlava tanto prima degli allenamenti e, anche se ti brontolavo, in partita davi sempre il massimo. R.I.P., ragazzo d’oro».

L’evento segue a breve distanza un’altra perdita per la comunità del Ponte a Elsa, quella di Nonno Franco, storico collaboratore della scuola calcio, scomparso solo una settimana fa.