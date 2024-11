Ballando con le stelle: Angelo Madonia fuori, Selvaggia Lucarelli chiarisce

Selvaggia Lucarelli precisa che l’uscita di Angelo Madonia da Ballando con le stelle 2024 non è collegata al loro recente scontro.

La precisazione di Selvaggia Lucarelli sull’uscita di Madonia

Selvaggia Lucarelli, giornalista e giudice di Ballando con le stelle, ha utilizzato il suo profilo X per chiarire la sua posizione sull’allontanamento di Angelo Madonia dal cast del programma di Rai1. “Madonia non è uscito da Ballando con le stelle perché ha risposto a me”, ha scritto, smentendo che il diverbio avuto in diretta sia stato il motivo dell’esclusione del maestro.

Nella giornata di lunedì 25 novembre, la Rai ha comunicato ufficialmente l’esclusione di Madonia dal talent show per “divergenze professionali”. Sebbene né il ballerino né la sua partner artistica, Federica Pellegrini, abbiano rilasciato dichiarazioni, la Lucarelli ha affrontato l’argomento in dettaglio tramite un articolo nella sua newsletter. Ha sottolineato che l’episodio avvenuto nella puntata del 23 novembre non ha influenzato la decisione della produzione. Durante quella serata, un commento della giurata sulla compagna di Madonia, Sonia Bruganelli, aveva innescato un acceso confronto verbale.

L’episodio durante l’ultima puntata

Il diverbio tra la Lucarelli e Madonia ha catturato l’attenzione del pubblico. La giornalista aveva scherzato sulla recente uscita di Sonia Bruganelli: “Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia”. Il maestro, infastidito dalla battuta, aveva risposto duramente, accusandola di fare riferimenti inappropriati e concludendo: “Il danno sei tu per la giuria”. Dopo lo scontro, Madonia ha lasciato lo studio, evitando le consuete interviste del post-puntata.

Lucarelli, nel suo intervento successivo, ha però voluto spostare l’attenzione sulla scarsa sintonia tra Madonia e la Pellegrini, un elemento che, a suo parere, avrebbe contribuito alla decisione della produzione. “Non erano i centimetri di differenza a creare disarmonia, ma un’inattesa aura cupa di Madonia. Ho visto un Angelo diverso”, ha scritto la giudice, riferendosi al ballerino.

L’annuncio dell’uscita di Madonia dal programma ha sollevato numerosi interrogativi, ma per ora l’unica conferma ufficiale riguarda motivazioni interne al contesto professionale.