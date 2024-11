Porta il cane a fare una passeggiata e il cucciolo viene folgorato da un lampione: “Mi è morto tra le mani”

Un cane muore fulminato a Padola, Belluno, durante una passeggiata. Il proprietario accusa le autorità locali di non aver risolto un problema segnalato.

Un tragico incidente a Padola

Sabato 23 novembre a Padola, frazione di Comelico Superiore in provincia di Belluno, un cane di nome Ciruzzo è morto folgorato a causa di una scarica elettrica proveniente da un lampione. L’animale ha poggiato una zampa su un tombino bagnato, venendo colpito da una scossa che si sarebbe originata dal lampione stesso. Il proprietario, Giuseppe Clemente, era con lui durante la passeggiata ed è stato testimone del tragico evento.

Clemente ha raccontato al Gazzettino: “Il mio Ciruzzo piccolino, il corsaro dei Caraibi, non c’è più. Passeggiando in paese ha preso una scossa elettrica presso un lampione. Non lo posso credere”. Ha spiegato che il problema era già stato segnalato al Comune, senza che venisse risolto.

L’adozione di Ciruzzo e il legame con il suo proprietario

Ciruzzo, un cane di origine caraibica, era stato adottato quattro anni fa da Giuseppe Clemente, che lo aveva salvato da una vita da randagio a Puerto Rico. “L’ho adottato quando vivevo a New York. Lo presi in braccio all’arrivo all’aeroporto, e dopo il mio pensionamento volammo insieme da New York a Venezia”, ha ricordato Clemente.

Ciruzzo viveva in mezzo alla natura a Padola, trascorrendo giornate serene fino al tragico epilogo. “Sabato lo presi nuovamente in braccio, senza vita, in un sacco di plastica. Quanto dolore e male al cuore perdere in questa maniera per negligenza”, ha scritto il proprietario sui social, affidando a Facebook il suo dolore.

Accuse di negligenza alle autorità locali

Secondo Clemente, l’incidente sarebbe stato evitabile. “Mi è morto tra le mani ed in un mare di lacrime per la negligenza ed incuria-incompetenza di qualcuno in Comune, dove il problema era stato segnalato”, ha dichiarato. Al momento non è chiaro se verranno prese misure per accertare eventuali responsabilità delle autorità locali.