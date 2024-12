Mariotto abbandona Ballando durante la diretta: Milly Carlucci dà una spiegazione ma un video la smentisce

Serata movimentata per Ballando con le Stelle: Guillermo Mariotto lascia lo studio senza spiegazioni, annullati i suoi voti.

Guillermo Mariotto esce dallo studio: il commento di Milly Carlucci

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, trasmessa su Rai1 sabato sera, il giudice Guillermo Mariotto ha improvvisamente lasciato lo studio, destando sorpresa e curiosità tra il pubblico e i partecipanti. L’uscita è avvenuta intorno alle 00:25, senza alcuna comunicazione ufficiale. La conduttrice Milly Carlucci ha informato i telespettatori: «Mariotto è uscito dal teatro e non siamo più riusciti a recuperarlo». Per garantire il regolare svolgimento della gara, i voti assegnati dal giudice ai concorrenti sono stati annullati.

L’accaduto ha generato numerose speculazioni, alcune delle quali hanno preso una piega ironica, come dimostrano i commenti di Selvaggia Lucarelli, altra giudice del programma: «Forse si è infortunato anche lui». La stessa Carlucci, però, ha cercato di mantenere un tono serio: «Spero di no perché gli voglio bene. Forse si è sentito poco bene?».

Ipotesi di malore smentita dai dietro le quinte

Nonostante l’allusione a un possibile malore, l’ipotesi sembra essere stata smentita da alcuni video circolati sui social. In particolare, nelle stories pubblicate da Selvaggia Lucarelli si vede Mariotto abbandonare il tavolo dei giudici con un boa giallo, apparendo in buone condizioni di salute. In altre immagini del backstage, il giudice scherza con Amanda Lear, ospite speciale della serata come “ballerina per una notte”.

La trasmissione è proseguita regolarmente con la presenza dei soli quattro giudici rimanenti. Tuttavia, l’assenza di Mariotto ha aggiunto un ulteriore elemento di mistero e interesse alla serata, già caratterizzata dalle discussioni legate all’addio del coreografo Angelo Madonia.