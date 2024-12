Massimo Lopez investito da una moto, il conducente scappa, l’attore ricoverato

Paura per il comico 72enne, travolto nei pressi del Teatro Olimpico da un motociclista in fuga. Indagini in corso per identificare il responsabile.

Incidente dopo lo spettacolo al Teatro Olimpico

Massimo Lopez, noto attore e comico originario di Ascoli Piceno, è stato investito da una moto venerdì sera nei pressi del Teatro Olimpico di Roma, dove aveva appena terminato una performance dello spettacolo “Dove eravamo rimasti” insieme al collega Tullio Solenghi.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 23:30, in piazza Gentile da Fabriano. Un motociclista, a causa dell’alta velocità, ha perso il controllo lungo via Antonio Allegri da Correggio. La moto ha sbandato e travolto Lopez, scaraventandolo a terra. Il centauro, approfittando della confusione, ha recuperato il mezzo e si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Ferite lievi e spettacoli confermati

L’attore è stato prontamente soccorso dagli amici presenti e trasportato in ospedale. I medici hanno riscontrato una microfrattura al naso e una lussazione a una mano, fortunatamente senza altre conseguenze gravi. Dopo le cure, Lopez è tornato sul palco, annullando soltanto una recita pomeridiana.

Il manager Alessandro Lopez ha assicurato che il pubblico è stato tempestivamente avvisato e i biglietti riprogrammati. Tullio Solenghi ha confermato che la tournée proseguirà come previsto, con date fissate in città come Cassino, Aprilia, San Marino, Arezzo, Genova, Piacenza e Firenze fino alle festività natalizie.

Indagini in corso per individuare il responsabile

La polizia ha avviato le indagini sull’incidente. Alcuni testimoni presenti hanno fornito dettagli utili sulla moto e sulla targa, che potrebbero portare all’identificazione del pirata della strada. Lopez, dopo l’accaduto, ha sporto denuncia.