Bambini devastano la casetta di Babbo Natale, strappano la carta da parati e mettono tutto sottosopra

Alcuni bambini hanno vandalizzato la casetta di Babbo Natale a Oderzo, lasciando sconcerto tra i volontari che chiedono il risarcimento ai genitori.

Distrutta la casetta di Babbo Natale in piazza Grande

Oderzo (Treviso) – Momenti di amarezza per i volontari dell’associazione Forò, che da settimane lavorano al programma natalizio in città. La casetta di Babbo Natale, situata in piazza Grande, è stata danneggiata da alcuni bambini in presenza degli adulti che li accompagnavano. Il luogo, pensato per accogliere i più piccoli con attività ludiche e letterine natalizie, è stato messo a soqquadro: strappata la carta decorativa, danneggiato un rotolo di tulle e rubati i palloncini di ricambio custoditi nei sacchi decorativi.

La presidente dell’associazione, Ilaria Caroli, racconta con amarezza: «Hanno rotto i palloncini, disfatto il tulle e strappato la carta da parati con stelline argentate. Ho visto un bambino tirare i pacchetti per aria mentre un altro li dava al papà. Ma ero sul trenino e non ho potuto fermarmi». L’episodio è stato scoperto nel pomeriggio, dopo che i volontari avevano terminato i primi controlli sulle attività natalizie.

Richieste di risarcimento e indignazione in città

L’accaduto ha suscitato una forte reazione nella comunità di Oderzo, con molti cittadini che si sono detti indignati per il gesto e per la mancata supervisione da parte degli adulti presenti. La presidente Caroli ha lanciato un appello diretto: «Complimenti ai genitori che hanno permesso in una mattinata di distruggere il lavoro fatto. Li aspettiamo per rimediare e risarcire i danni».

La casetta, progettata come simbolo di aggregazione per le famiglie, è ora al centro di un caso che ha colpito profondamente i volontari. Nonostante l’accaduto, l’associazione Forò è determinata a proseguire con il programma natalizio, confidando nel sostegno della comunità e nella collaborazione per rimediare al danno.