Si lancia sui binari della metro, chiuso un tratto della linea

Un tratto della metro M1 di Milano è stato chiuso temporaneamente a causa di un incidente. Servizi sostitutivi in arrivo, disagi per i passeggeri.

Emergenza sui binari alla stazione Loreto

Nella mattinata di oggi, lunedì 2 dicembre, un tratto della linea M1 della metropolitana di Milano è stato interrotto tra le stazioni di Palestro e Pasteur. L’interruzione è stata causata da un grave incidente, in seguito a un tentativo di suicidio verificatosi presso la stazione di Loreto. La circolazione dei treni è stata fortemente rallentata, creando disagi per i passeggeri durante le ore di punta.

Secondo quanto riportato dall’azienda di trasporti Atm, l’accaduto ha richiesto l’immediata sospensione del servizio nel tratto interessato. La società ha reso noto che sono stati attivati bus sostitutivi per garantire il trasporto dei viaggiatori, compatibilmente con le condizioni del traffico cittadino.

Interventi e conseguenze per i passeggeri

Le autorità competenti sono intervenute rapidamente sul posto per gestire la situazione e consentire il ripristino del servizio. La circolazione dei treni, seppur rallentata, è stata mantenuta nelle tratte non interessate dall’incidente. L’azienda di trasporto ha inoltre aggiornato costantemente i passeggeri sulle modifiche al servizio tramite i canali ufficiali.

Gli utenti della metropolitana hanno segnalato ritardi significativi e code ai punti di raccolta per i mezzi sostitutivi. “Stiamo facendo il possibile per ripristinare la normalità nel minor tempo possibile,” ha comunicato Atm, rassicurando i passeggeri sulla tempestività degli interventi in corso.