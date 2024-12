Ancora disservizi per l’app di Intesa Sanpaolo: malfunzionamenti in tutta Italia

Dalla mattina di oggi, l’app di Intesa Sanpaolo risulta inutilizzabile, impedendo ai clienti di accedere ai propri conti. Numerose segnalazioni su Downdetector.

Problemi diffusi per l’app di Intesa Sanpaolo

Dalle 7:40 di questa mattina, l’app di Intesa Sanpaolo ha subito un grave malfunzionamento, impedendo agli utenti di accedere ai propri conti e di effettuare operazioni bancarie. Le segnalazioni raccolte dal portale Downdetector mostrano un picco significativo di disagi, che coinvolge clienti in tutte le regioni italiane.

Tentando l’accesso, gli utenti incontrano un messaggio di errore con il codice “Server responded with 500” e un riferimento aggiuntivo: “(LO0023)”. Il disservizio arriva in un momento critico per molti clienti, che oggi attendevano l’accredito delle pensioni. Diverse testimonianze riportano episodi di preoccupazione: “Mia madre ha chiamato piangendo, temendo di aver perso la pensione”, ha scritto un utente, sottolineando il forte impatto emotivo di questo disguido.

Comunicazioni della banca e tempistiche di risoluzione

Secondo alcuni commenti, Intesa Sanpaolo avrebbe inviato un messaggio rassicurante, indicando che il problema potrebbe essere risolto entro la mattinata. Tuttavia, al momento, i servizi bancari restano inaccessibili e non sono state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali sulle cause tecniche.

Il malfunzionamento odierno si inserisce in una serie di disservizi che, nelle ultime settimane, hanno riguardato l’app della banca.