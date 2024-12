Malore in campo per Edoardo Bove: è arrivato il primo referto medico

Edoardo Bove, 22enne calciatore della Fiorentina, ha subito un arresto cardiaco causato da torsione di punta. Contusioni e potassio basso complicano il quadro clinico.

Arresto cardiaco in Fiorentina-Inter: il malore di Bove

Firenze. Durante il match Fiorentina-Inter, il centrocampista Edoardo Bove, 22 anni, in prestito dalla Roma, si è improvvisamente accasciato al suolo al 17° minuto. La partita, bloccata sullo 0-0, è stata interrotta dopo la scena drammatica che ha visto il giovane crollare senza alcun contatto con avversari.

I primi soccorsi sul campo sono stati immediati. Il personale sanitario ha risposto rapidamente all’allarme dei giocatori, intervenendo tempestivamente per stabilizzare il calciatore. Quattro minuti dopo, Bove è stato trasferito in ambulanza all’Ospedale Careggi di Firenze, dove è stato sottoposto a ulteriori esami e trattamenti.

La diagnosi iniziale riportata dall’ospedale parla di un arresto cardiaco causato da torsione di punta, una forma grave di tachicardia ventricolare che, senza intervento rapido, può degenerare in fibrillazione e arresto cardiaco completo. Gli esami preliminari escludono danni acuti al sistema nervoso centrale e cardiovascolare.

Dettagli clinici: contusione toracica e livelli di potassio

Oltre all’aritmia, è stata rilevata una contusione sul torace di Bove, la cui origine è ancora incerta. Potrebbe essere stata provocata durante il match – in seguito a un lieve contatto con Dumfries – o durante le procedure di rianimazione sul campo.

Un ulteriore elemento emerso dagli esami è un livello di potassio nel sangue insolitamente basso. Questo squilibrio può causare spasmi muscolari e, in casi estremi, paralisi, contribuendo al rischio di aritmie gravi come quella che ha colpito il calciatore.

Bove si trova ora in coma farmacologico, condizione necessaria per consentire al corpo di riprendersi. Secondo il bollettino medico, ulteriori accertamenti saranno svolti nei prossimi giorni per identificare le cause precise del malore e stabilire un piano di recupero.

Indagini e speranze di recupero

Il caso di Edoardo Bove ha sollevato interrogativi sulle condizioni di salute degli atleti professionisti. Il giovane aveva superato regolarmente tutte le visite mediche con Roma e Fiorentina, rendendo l’episodio ancora più sorprendente.

Al momento, ogni valutazione sul suo ritorno al calcio giocato è prematura. La priorità resta la salute e il recupero completo del centrocampista. Un nuovo bollettino medico è atteso nei prossimi giorni.