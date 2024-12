Esce da scuola, attraversa sulle strisce per raggiungere il papà e viene travolta da un suv: ragazzina 15enne ricoverata in condizioni gravissime

Studentessa quindicenne investita mentre attraversava sulle strisce per raggiungere il padre. Immediati i soccorsi, ora è in ospedale in codice rosso.

Gravissimo incidente a Pescara: investita una studentessa

Un tragico episodio si è verificato ieri pomeriggio, 3 dicembre, a Pescara, in via Falcone e Borsellino. Una ragazza di appena 15 anni è stata investita da un suv Volkswagen T-Roc mentre attraversava sulle strisce pedonali. La giovane stava raggiungendo il padre, che si trovava in auto dall’altra parte della strada ad attenderla.

Improvvisamente il suv, sopraggiunto in velocità, ha colpito la ragazza, scaraventandola violentemente a terra. I primi a intervenire sono stati il padre e alcuni passanti, cercando disperatamente di prestarle soccorso. Poco dopo è arrivato il personale del 118 che ha eseguito le manovre di rianimazione sul posto prima di trasportarla d’urgenza in ospedale. La giovane è stata ricoverata in codice rosso e le sue condizioni sono critiche.

Indagini in corso sull’incidente

La polizia municipale di Pescara sta conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul conducente del veicolo, né sulle eventuali responsabilità.

La situazione della giovane rimane estremamente delicata, e i medici stanno monitorando costantemente le sue condizioni.