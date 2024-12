Laura Freddi e Sonia Bruganelli volano stracci, la Bruganelli: “Le ho presato le scarpe”, la Freddi: “E’ arrivata solo ora”

La showgirl replica alle provocazioni della Bruganelli, negando di sfruttare il suo nome per pubblicità. Le dichiarazioni durante un programma televisivo.

Confronto a distanza tra Freddi e Bruganelli: le dichiarazioni della showgirl

Laura Freddi, ospite del programma Storie di donne al bivio, ha risposto alle provocazioni di Sonia Bruganelli, che l’aveva accusata di sfruttare la sua notorietà. Nella puntata, prevista per il 27 dicembre su Rai 2, la Freddi ha dichiarato: “Io faccio questo mestiere da quarant’anni, Sonia è arrivata solo oggi. Se aveva qualcosa da dirmi, poteva farmi una telefonata”.

Il botta e risposta tra le due donne è avvenuto a distanza, con la Bruganelli protagonista di un’intervista a Belve. In quell’occasione, Sonia aveva ironizzato sul rapporto con la Freddi, insinuando che quest’ultima intervenisse in televisione per parlare di lei e del passato condiviso con Paolo Bonolis. La Freddi ha negato categoricamente: “Pensa che io sia contenta che lei e Paolo si siano lasciati? Io e Bonolis ci siamo amati negli anni Novanta, una vita fa”.

La mancata amicizia dopo il Grande Fratello

Riferendosi alla breve collaborazione con la Bruganelli durante il Grande Fratello, la Freddi ha spiegato di aver sperato in un rapporto di amicizia. “Dopo il GF, pensavo che potessimo diventare amiche. Lei mi aveva regalato delle scarpe, io alcuni oggetti delle mie linee di produzione. Per me era nata una sintonia. Poi, un giorno, ha smesso di rispondere ai miei messaggi”.

Sul Grande Fratello e il recente Ballando con le stelle, la Freddi ha sottolineato che le sue critiche sui social verso Sonia sono sempre state ironiche. “Non pensavo che potesse prendersela così. Credevo che tra noi ci fosse complicità, ma evidentemente mi sbagliavo”.

I commenti sul passato con Paolo Bonolis

Infine, la Freddi ha raccontato episodi della sua relazione con Paolo Bonolis, sottolineando di non aver mai messo in dubbio il loro amore passato. “Quando mi portò ai Caraibi, venne a casa a chiedere il permesso a mio padre. Sonia avrebbe potuto chiamarmi per risolvere ogni malinteso”.

Sulle sue storie social, la Freddi ha pubblicato una foto con la frase: “Quando ti buttano giù, tu vola”, che sembra essere una chiara risposta alle frecciate della Bruganelli.