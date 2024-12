Auto dei vigili in divieto di sosta: multa annullata all’automobilista, decisiva una foto sui social

Un automobilista multato dalla Polizia Locale a Fontana Liri vince il ricorso. Una foto dell’auto dei vigili in divieto di sosta si rivela determinante.

Auto dei vigili in divieto di sosta: l’automobilista ottiene giustizia

A Fontana Liri, in provincia di Frosinone, un automobilista multato per eccesso di velocità ha ottenuto l’annullamento della sanzione grazie a una fotografia diffusa sui social. Il veicolo della Polizia Locale, utilizzato per posizionare un autovelox, era infatti parcheggiato su un marciapiede lungo la regionale 82, nei pressi dello stabilimento Propellenti.

La foto, scattata da un passante e diventata virale sul web, mostrava l’auto dei vigili in divieto di sosta, bloccando completamente il passaggio pedonale. L’immagine ha sollevato un acceso dibattito online, con molti utenti che hanno ironizzato sul comportamento degli agenti: “Questa volta l’infrazione andrebbe contestata a chi solitamente la contesta,” ha commentato un utente.

Il giudice accoglie il ricorso e condanna il Comune

L’automobilista sanzionato ha deciso di presentare ricorso al Giudice di Pace, assistito dall’avvocato Emanuele Forte, che ha messo in evidenza alcune irregolarità nell’operato della Polizia Locale. Nel corso del procedimento, il legale ha sottolineato come la collocazione dell’autovelox e il parcheggio dell’auto comunale violassero le normative, rendendo illegittima la multa.

Il giudice ha accolto la tesi della difesa, annullando la sanzione e condannando il Comune di Fontana Liri al pagamento delle spese legali. Le motivazioni della sentenza, che dovrebbero chiarire i dettagli della decisione, sono attese nei prossimi giorni.