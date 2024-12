IT Wallet: da oggi disponibile patente digitale e tessera sanitaria su App IO

A partire da oggi, mercoledì 4 dicembre, IT Wallet consente agli italiani di caricare documenti digitali sulla app IO, semplificando la gestione della documentazione personale.

Documenti disponibili su IT Wallet: ecco come funziona

Da oggi, gli utenti dell’app IO possono caricare tre documenti nel proprio IT Wallet: la patente di guida, la Tessera Sanitaria – Tessera Europea di Assicurazione Malattia e la Carta Europea della Disabilità. Al momento, la carta d’identità non è ancora disponibile, ma è previsto il suo inserimento in una fase successiva.

Il progetto, avviato a ottobre con un test su 50.000 cittadini selezionati casualmente, punta a diventare entro il 2025 un portafoglio digitale completo. Sarà possibile aggiungere ulteriori documenti, come la tessera elettorale, i titoli di studio, il fascicolo sanitario elettronico e persino abbonamenti e biglietti del trasporto pubblico.

Come spiegato dal sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti, “Questo strumento offrirà ai cittadini nuove opportunità per l’utilizzo della loro identità digitale, garantendo al tempo stesso massima sicurezza e tutela dei dati personali”.

Utilizzo e caricamento dei documenti digitali

I documenti caricati su IT Wallet potranno sostituire gli equivalenti fisici in contesti di verifica dal vivo. Ad esempio, mostrando la patente digitale direttamente dallo smartphone, sarà possibile superare controlli stradali. Tuttavia, in caso di sanzioni, sarà necessario consegnare la patente fisica.

Per aggiungere un documento, occorre aggiornare l’app IO e autenticarsi con SPID o Carta d’Identità Elettronica. Una volta verificati i dati, si possono seguire le indicazioni per caricare i documenti disponibili. Con pochi passaggi, i cittadini potranno selezionare la tipologia di documento e aggiungerlo al proprio portafoglio digitale.

L’IT Wallet è gratuito e opzionale, con la possibilità di accedervi anche offline. Questo progetto rende l’Italia il primo Paese in Europa a introdurre un sistema digitale completo per i documenti personali.