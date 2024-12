Fedez al vetriolo a Real Talk: attacchi durissimi alla Ferragni, a Salvini e a Sala

Il rapper si esibisce nel programma YouTube Real Talk, sparando a zero su politica, industria musicale e media. Frecciate all’ex moglie Ferragni e nuovi spunti personali.

Fedez a Real Talk: ritorno alle origini e critiche senza filtri

Fedez, ospite di Real Talk, programma YouTube gestito da tre bresciani (Kuma, Bosca e Khaled), ha offerto una performance intensa che segna il suo ritorno al rap più crudo. Nel corso dell’esibizione, il rapper ha utilizzato rime dirette e taglienti per affrontare temi di politica, gossip e industria musicale, scagliandosi contro personaggi pubblici e media.

Tra le provocazioni più incisive, una frecciatina alla sua ex moglie, Chiara Ferragni, che secondo indiscrezioni sarebbe vicina a Giovanni Tronchetti Provera. «Chi perde un marito trova un tesoro: amore fa rima con patrimonio», ha rappato con tono sarcastico. Non sono mancati riferimenti alla sua vita personale e professionale: «Lo sai che cosa era che ti tratteneva da prendere tutto e andartene via? Come se ogni giorno ti alzassi dal letto e per ogni bacio un’amnesia».

Critiche a Salvini, Sala e ai colleghi del rap

Fedez ha affrontato anche questioni politiche, citando l’ex vicepremier Matteo Salvini in relazione al rapporto con il capo ultrà Luca Lucci, arrestato per vicende legate al tifo organizzato. «Io e il capo della curva ci chiamavamo, non sapevo fosse reato avere un rapporto umano. C’è stato pure un ministro che gli ha stretto la mano».

Non è stato risparmiato nemmeno il sindaco di Milano, Beppe Sala, accusato di superficialità nella gestione della città: «Milano brucia, uno stupro ogni venti ore, Beppe Sala un influencer con la fascia tricolore».

Sul fronte musicale, Fedez ha criticato la nuova generazione di rapper, accusandoli di acquistare streaming e inseguire tendenze: «Tutti comprano un po’ di streaming, c’è tuo cugino che è primo in FIMI, cosa c***o te ne privi».

Attacchi ai media e uno spiraglio personale

L’artista ha riservato parole dure anche ai giornalisti e ai programmi televisivi, citando esplicitamente Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio Cinque: «Non mi stupirebbe se un giorno vedessi Myrta Merlino fare un servizio sul mio c***o depilato».

Verso la conclusione, Fedez ha accennato a un nuovo capitolo sentimentale: «Voglio tenerti nascosta e non darti in pasto a ‘ste iene, ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene».

Al termine della sua performance, il rapper ha ringraziato Real Talk per l’ospitalità, definendo questa esperienza un modo per esprimere emozioni che non sarebbero entrate in una canzone: «Avevo bisogno di dire delle cose che non avrebbe avuto senso mettere in una canzone».