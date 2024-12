Milly Carlucci fa un bilancio su questa edizione di Ballando e va a ruota libera su Mariotto che ha abbandonato lo studio e sulla Bruganelli

Milly Carlucci descrive l’ultima edizione di Ballando con le stelle come una sfida intensa, tra infortuni e cambiamenti improvvisi, lodando i protagonisti che hanno brillato nonostante le difficoltà.

Un’edizione segnata da imprevisti e forza di volontà

Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, ha definito l’ultima edizione come una prova di resistenza. Intervistata dal settimanale Chi, ha raccontato le numerose difficoltà affrontate da cast e produzione: “È stata un’edizione della resistenza contro tutto e tutti. Ogni concorrente ha superato i propri limiti, pervaso dal sacro fuoco dell’arte”.

Tra gli imprevisti più memorabili, Milly ha ricordato il momento in cui si sono verificati due infortuni nello stesso giorno: Samuel Peron e Nina Zilli si sono fermati contemporaneamente, costringendo la produzione a riorganizzare rapidamente le esibizioni. La conduttrice ha raccontato: “Mi sono sentita come un allenatore di calcio che perde improvvisamente i suoi giocatori chiave. Ho deciso di mettere il maestro di Nina, Pasquale La Rocca, accanto a Federica Pellegrini, e il risultato è stato straordinario”.

Federica Pellegrini e altre protagoniste indimenticabili

Un plauso speciale è stato riservato a Federica Pellegrini, che Milly ha definito “una vera campionessa” per la sua capacità di adattarsi a ogni difficoltà. “Quando un concorrente perde il maestro e riesce comunque a prepararsi in angoli dello studio, senza panico, dimostra una freddezza mentale unica”, ha commentato.

La conduttrice ha elogiato anche altre protagoniste dell’edizione, tra cui Federica Nargi, Bianca Guaccero e la stessa Nina Zilli, riconoscendo il talento e la presenza scenica che hanno portato in pista: “Sono rimasta colpita dalla loro capacità di trasformarsi in vere interpreti, riempiendo il palco con carisma”.

Le polemiche e l’uscita di Mariotto

Un altro momento di grande sorpresa è stato l’addio improvviso del giudice Guillermo Mariotto durante una diretta. Milly ha descritto l’accaduto come “un fulmine a ciel sereno”. Secondo Mariotto, il gesto sarebbe stato motivato da una situazione d’emergenza nella sua maison. La Carlucci ha commentato: “Inizialmente ho pensato a una delle sue ‘mariottate’ teatrali. Poi, dopo che è sparito dietro le quinte, ho scoperto che aveva preso il motorino e se n’era andato”.

Nonostante l’episodio, il rapporto tra i due non sembra essersi incrinato: “Gli voglio un bene immenso, sono come una seconda mamma per lui”.

Infine, Milly ha riservato parole di stima anche per Sonia Bruganelli, definendola “una combattente”, capace di affrontare le sfide con determinazione, nonostante gli acciacchi fisici.