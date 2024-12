Piastra metallica cade da un balcone, gravissima la donna colpita

Una donna di 43 anni, di nazionalità georgiana, è stata colpita alla testa da una piastra metallica precipitata da un balcone a Napoli. Indagini in corso.

Donna ferita da una piastra metallica a piazza Garibaldi

Grave incidente nel centro di Napoli, a piazza Garibaldi, dove una donna di 43 anni, di nazionalità georgiana, è stata colpita alla testa da una piastra metallica caduta da un balcone al secondo piano di uno stabile. L’oggetto, una lastra trapezoidale lunga circa 50 centimetri, è precipitato mentre la donna stava camminando lungo la strada, ferendola gravemente. Subito soccorsa, è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale Cardarelli, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, appartenenti all’unità operativa San Lorenzo, che hanno messo in sicurezza l’area e sequestrato l’oggetto per effettuare gli accertamenti tecnici. L’incidente ha destato grande preoccupazione tra i residenti e i passanti, già sensibilizzati da un episodio analogo avvenuto nei Quartieri Spagnoli lo scorso settembre, quando una turista rimase tragicamente uccisa da un oggetto caduto da un balcone.

Indagini della polizia locale e testimonianze raccolte

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Una delle ipotesi in corso è che la piastra sia stata accidentalmente urtata o spostata da una persona presente sul balcone al momento della caduta. Un testimone oculare ha riferito agli investigatori di aver notato una persona affacciata al balcone, fornendo informazioni rilevanti. La Polizia ha acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate nelle vicinanze, che potrebbero offrire ulteriori dettagli utili.

Parallelamente, gli agenti hanno identificato i residenti e i gestori delle attività presenti nello stabile per individuare eventuali responsabilità. Tra le persone coinvolte nelle indagini, vi sarebbe una donna di nazionalità ucraina, la cui posizione è attualmente al vaglio delle autorità giudiziarie.

Gli accertamenti proseguono per chiarire se l’incidente sia stato causato da negligenza o da circostanze fortuite. Intanto, la zona rimane sotto stretta osservazione per prevenire ulteriori rischi per la sicurezza pubblica.