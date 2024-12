Consegne con droni: test positivo in Abruzzo, Amazon avvierà il servizio operativo dal 2025

Il primo test italiano di consegne con droni di Amazon si è svolto con successo il 4 dicembre 2024 a San Salvo, in Abruzzo.

Primo volo di droni Amazon nei cieli italiani

Amazon ha effettuato il suo primo test ufficiale per le consegne con droni in Italia, segnando una tappa importante verso l’avvio di un servizio previsto per il 2025. L’esperimento, svolto a San Salvo, in Abruzzo, è avvenuto il 4 dicembre 2024.

La compagnia ha utilizzato il nuovo modello di drone MK-30, progettato per garantire la massima sicurezza grazie a un sofisticato sistema di computer vision. Questa tecnologia consente ai droni di evitare ostacoli e di operare in un ambiente sicuro per persone, animali e proprietà, mantenendo al contempo una distanza adeguata dagli altri velivoli.

Il test è stato condotto grazie all’autorizzazione operativa rilasciata da Enac, che ha collaborato con Enav per garantire il rispetto di tutti i requisiti normativi. “La nostra priorità è offrire un servizio sicuro e affidabile”, ha dichiarato un portavoce di Amazon, sottolineando l’importanza della collaborazione con le autorità italiane.

Collaborazione con le autorità italiane per il lancio del servizio

Amazon ha ribadito il proprio impegno nel continuare a lavorare con le autorità di regolamentazione e le comunità locali per ottenere tutte le certificazioni necessarie. Il primo volo rappresenta un passo fondamentale verso l’avvio del servizio commerciale nel 2025.

Il programma di consegna con droni mira a ridurre i tempi di spedizione e a migliorare l’efficienza logistica, integrandosi nel più ampio progetto di innovazione tecnologica del gigante dell’e-commerce. “Questo test è solo l’inizio”, ha aggiunto il portavoce. “Lavoreremo per soddisfare pienamente i requisiti operativi prima del lancio”.

I droni utilizzati sfruttano tecnologie avanzate per garantire operazioni sicure, confermando l’impegno dell’azienda nell’adozione di soluzioni sostenibili e all’avanguardia.