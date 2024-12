Il commento di Selvaggia Lucarelli dopo aver visto la Bruganelli a Belve è feroce, le parole della giornalista durissime

Sonia Bruganelli, ospite del programma Belve condotto da Francesca Fagnani, ha raccontato la sua vita tra fragilità e polemiche, ricevendo un duro commento di Selvaggia Lucarelli.

Le confessioni di Sonia Bruganelli a Belve

Sonia Bruganelli, nota per il suo passato da opinionista e per essere stata la moglie di Paolo Bonolis, è stata intervistata da Francesca Fagnani nel programma Belve. Durante l’intervista, Bruganelli ha aperto il cuore su alcuni aspetti della sua vita privata e lavorativa, rivelando di essere consapevole di tratti del suo carattere poco piacevoli: «Sono una rosicona», ha ammesso. Ha anche parlato delle difficoltà affrontate negli ultimi mesi, accentuate dalla sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Riguardo al programma condotto da Milly Carlucci, Bruganelli ha dichiarato di essersi sentita strumentalizzata per alzare gli ascolti: «Ero il personaggio polemico», ha detto, riferendosi ai suoi frequenti scontri con Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici dello show.

Non sono mancate rivelazioni personali, tra cui un’ammissione di tradimento confessata a Paolo Bonolis, che non avrebbe reagito bene. Sul rapporto con Laura Freddi, attuale compagna di Bonolis, Bruganelli ha commentato: «Prima era tutta carina, ora invece…».

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Dopo aver visto l’intervista a Belve, Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo parere tramite la sua newsletter a pagamento Vale Tutto. Nel suo intervento, Lucarelli ha tracciato un ritratto critico di Sonia Bruganelli: «Ciò che ha detto di suo marito, delle donne, di Laura Freddi e di se stessa racconta bene la ferocia mascherata da benevolenza», ha scritto.

In un passaggio particolarmente diretto, Lucarelli ha commentato il modo in cui Bruganelli ha ammesso di essere manipolatrice: «Ha poi ammesso di essere una “manipolatrice” con un certo candore, specificando che le viene bene perché “io vedo il tuo punto debole e ci entro dentro”. Senza rendersene conto, ha spiegato non tanto cosa sia la manipolazione, ma la prepotenza. Il desiderio di sopraffazione».

Lucarelli ha poi aggiunto che atteggiamenti simili non sono semplicemente “difetti” da rivendicare in televisione, ma aspetti su cui riflettere profondamente: «Quando cerchi “la ferita” nell’altro e ti ci insinui per dominarlo, puoi fare molto male».