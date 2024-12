Paola Ferrari svela: “Io e Eros Ramazzotti ci siamo molto amati”

La giornalista Paola Ferrari ha parlato di amori e contrasti familiari durante il programma “Storie di donne al bivio prime time” su Rai 2.

Gli amori di Paola Ferrari: Eros Ramazzotti e Alberto di Monaco

Paola Ferrari, storica conduttrice Rai e volto noto del calcio italiano, ha rivelato dettagli inediti della sua vita privata durante la trasmissione “Storie di donne al bivio prime time”, condotta da Monica Setta e in onda il 27 dicembre su Rai 2.

Ferrari ha ricordato la sua relazione con Eros Ramazzotti nel 1986, anno in cui il cantante trionfò a Sanremo con “Adesso tu”. «Eravamo giovani e innamorati», ha dichiarato, sottolineando però che il loro rapporto fu ostacolato dai discografici. «Ci siamo lasciati restando amici. Ho sempre seguito Eros musicalmente e gli voglio bene, vorrei vederlo felice in amore».

In un’altra sorprendente rivelazione, la giornalista ha parlato di una relazione segreta avuta con il principe Alberto di Monaco. «Siamo stati insieme e non poco, ma abbiamo sempre tenuto nascosta la nostra storia», ha affermato. Ferrari ha descritto Alberto come «un uomo passionale ed empatico». Tuttavia, dopo il matrimonio con l’attuale marito Marco De Benedetti, ha scelto di chiudere ogni legame romantico con il principe.

Rapporti tesi con Carlo De Benedetti

Nel corso dell’intervista, Paola Ferrari ha affrontato anche il tema dei difficili rapporti con il suocero, l’imprenditore Carlo De Benedetti. La giornalista ha raccontato di non essere stata invitata alla festa per i 90 anni dell’editore, evento con circa 100 ospiti. «Non mi ha voluto invitare. Non siamo mai andati d’accordo fin da prima che sposassi suo figlio Marco. Troppo a destra io, troppo a sinistra lui». Nonostante i dissapori, Ferrari ha dichiarato di avergli fatto gli auguri, riconoscendo il suo ruolo di nonno dei suoi figli.

L’intervista ha offerto uno spaccato inedito e personale della conduttrice, che ha condiviso momenti di vita privata raramente discussi pubblicamente.