Non rientra a casa, il papà lo va a cercare e scopre che si è schiantato con l’auto contro un albero, addio a Ciro Grassi

Un uomo di 39 anni, Ciro Grassi, è morto in un incidente stradale a Cafaggio, schiantandosi con la sua auto contro un albero. Il padre ha scoperto la tragedia.

Incidente sulla statale 398: dinamica ancora in accertamento

Grave incidente stradale ieri, 5 dicembre, lungo la strada statale 398 nei pressi di Cafaggio, in direzione di Suvereto. Ciro Grassi, 39 anni, residente a Valpiana, ha perso la vita dopo che la sua auto, una Ford Focus, è finita fuori controllo schiantandosi violentemente contro un pino.

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato talmente violento che i soccorritori, giunti sul posto, hanno impiegato diverso tempo per estrarlo dall’abitacolo, utilizzando attrezzature specializzate. Nonostante l’arrivo tempestivo dell’eliambulanza Pegaso, le condizioni di Grassi erano critiche, e l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Il dramma ha coinvolto direttamente anche il padre della vittima, Marcello Grassi, collaboratore del Venturina Calcio. Preoccupato per il mancato rientro del figlio e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, si è recato sul luogo dell’incidente, dove ha scoperto la tragedia.

Indagini in corso

La notizia della scomparsa di Ciro Grassi ha scosso profondamente la comunità di Massa Marittima e di Cafaggio, dove viveva la famiglia. La vittima, impiegata presso lo stabilimento JSw Steel Italy di Piombino come addetto al treno di laminazione, era da poco sposato con la moglie Deborah. La coppia si era recentemente trasferita a Valpiana.

Numerosi messaggi di cordoglio sono stati condivisi sui social. Tra questi, quello dell’amico Lorenzo che ha scritto: “Mi dispiace molto, fai buon viaggio e continua a pescare”, ricordando i momenti trascorsi insieme e un recente riavvicinamento.

I funerali di Ciro Grassi si terranno domani a Livorno, con partenza prevista alle ore 9 da Venturina.