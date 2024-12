Valeria Marini sotto choc, aggredita da un uomo sulle scale di casa sua

La showgirl Valeria Marini è stata aggredita sotto casa a Roma da un uomo che l’ha inseguita e minacciata. Pronto intervento della polizia.

L’aggressione avvenuta nel centro di Roma

Nella serata di giovedì 5 dicembre, Valeria Marini ha vissuto momenti di paura mentre rincasava nella sua abitazione situata nel centro di Roma. Erano circa le 23 quando, salendo le scale, ha notato qualcosa di strano: le luci erano spente, con le lampadine danneggiate, e un rumore sospetto ha attirato la sua attenzione.

Dopo aver sentito passi concitati, si è trovata faccia a faccia con un uomo che ha iniziato a urlarle contro in portoghese. Spaventata, la showgirl è scappata verso l’uscita del palazzo gridando per chiedere aiuto. Una volta all’esterno, ha incontrato gli agenti della polizia locale, già presenti nelle vicinanze.

Arresto e denuncia: l’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti sono subito intervenuti bloccando l’aggressore, un giovane che mostrava atteggiamenti minacciosi e continuava a lanciare insulti. Portato in Questura, l’uomo è stato identificato e trattenuto. Durante l’intervento, è stato rilevato che il sistema di allarme del palazzo era stato parzialmente manomesso.

Valeria Marini, ancora scossa dall’accaduto, è stata accompagnata a casa per verificare che non ci fossero ulteriori rischi. “Sono molto scossa, ma mi sento fortunata – ha dichiarato –. Il rumore mi ha allertato subito, sapendo che in quella scala abito solo io. Ho capito che dovevo scappare”.

La showgirl ha poi deciso di sporgere denuncia contro l’aggressore, ringraziando le forze dell’ordine per il loro intervento tempestivo. “La loro presenza mi ha salvato – ha spiegato –. Senza di loro, quell’uomo avrebbe potuto farmi del male”.

L’incidente ha suscitato forte preoccupazione, ma fortunatamente la prontezza di riflessi di Valeria Marini e l’intervento della polizia hanno evitato conseguenze più gravi.