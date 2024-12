22enne ha un malore, si accascia a terra e muore davanti ai passanti

Un giovane di 22 anni è deceduto in via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, per un malore improvviso. In corso accertamenti sulle cause.

I fatti

Nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre, intorno alle 15, un ragazzo di 22 anni si è improvvisamente accasciato a terra mentre camminava in via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. L’episodio si è verificato sotto gli occhi dei passanti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme al 118.

Un’unità di soccorso proveniente dall’Ospedale San Paolo è arrivata sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Cause del decesso

Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Tuttavia, le autorità stanno conducendo ulteriori indagini per accertare con esattezza le circostanze del malore.

Alcune indiscrezioni riportate dai quotidiani locali suggeriscono che il 22enne soffrisse di asma, una condizione che potrebbe aver contribuito al tragico evento. Non è ancora chiaro, però, se il malore sia stato legato a questa patologia o se vi siano altri fattori da considerare.