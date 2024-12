Convinta di prendere il proprio nipotino dall’asilo, nonna porta via per errore un altro bambino, panico per il papà che non trova il figlio

Udine, nonna scambia bambino per il nipote e lo porta a scuola calcio

L’episodio alla scuola elementare di Udine

Panico in una scuola elementare di Udine, quando un papà non ha trovato il proprio figlio all’uscita scolastica. Convinto che fosse accaduto qualcosa di grave, l’uomo ha immediatamente lanciato l’allarme. La situazione è risultata essere meno drammatica del previsto, ma non meno sorprendente: il bambino era stato prelevato per errore dalla nonna di un suo compagno di classe.

La donna, convinta che il piccolo fosse suo nipote, lo ha portato con sé senza accorgersi dello scambio. Solo una volta giunta alla scuola calcio del nipote, l’allenatore ha notato l’equivoco, chiedendo alla signora chi fosse davvero il bambino.

Il chiarimento e il ritorno a scuola

Resasi conto dell’errore, la nonna è tornata di corsa alla scuola elementare. Lì ha trovato il padre del bambino in preda all’ansia e il vero nipotino, che nel frattempo era rimasto sotto la supervisione degli insegnanti.

Secondo quanto riportato, la donna ha giustificato l’accaduto dicendo di essere stata confusa dal cappuccio che il bambino indossava. Nonostante il comprensibile spavento iniziale, tutto si è risolto rapidamente e senza conseguenze. L’episodio è stato descritto come un malinteso curioso, che ha provocato momenti di tensione ma si è concluso con un sospiro di sollievo.